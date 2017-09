Scontro a San Macario, tre feriti

Samarate

Violento scontro frontale in via Leonardo Da Vinci, la strada principale che da Samarate conduce al centro della frazione di San Macario.

(foto d’archivio)

È successo intorno alle 11.20 di oggi, sabato 9 settembre: il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e un’automedica, con il supporto dell’elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato i feriti, trasferiti poi in ospedale a Legnano e Varese in codice giallo (non sarebbero in immediato pericolo di vita, hanno riportato traumi diffusi). Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Busto, per la messa in sicurezza e bonifica dell’area dell’incidente.

(articolo aggiornato alle ore 15.30 di sabato 9 settembre)