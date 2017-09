Incidente stradale sulla superstrada 336 a Malpensa

busto arsizio svincolo superstrada malpensa chiusura

Incidente stradale sulla superstrada 336 tra Somma e Terminal 1, sulla carreggiata da Busto in direzione aeroporto.

(foto d’archivio)

È successo alle 8.10, sul posto sono intervenute un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. Un uomo di 54 anni è stato portato in ospedale in codice giallo (ferito, ma non in immediato pericolo di vita).

Il traffico in superstrada è tornato regolare intorno alle 9.20.