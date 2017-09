Incidente sulla 336, chiusa la strada in direzione A8

incidente superstrada 336 gallarate apertura

Anas comunica che, a causa di un incidente, lungo la strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione A8, al km 5,300, nel comune di Gallarate, in provincia di Varese.

Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Gallarate-Samarate.

Il sinistro, le cui cause sono in accertamento, ha coinvolto 5 veicoli. Sul posto sono presenti la Polizia stradale e il personale Anas per la gestione dell’evento e la ripresa della normale circolazione appena possibile.