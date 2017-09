Incidente sulla superstrada di Malpensa, traffico bloccato per un’ora

Foto varie

Incidente e lunghe code sulla superstrada 336 “della Malpensa”, per un incidente avvenuto intorno alle 13.30.

(foto inviata da un lettore).

È successo in direzione Milano, all’altezza della galleria di Cardano al Campo.

Il 118 sta intervenendo con due ambulanze e automedica, in codice giallo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un veicolo che ha tamponato un’auto fermatasi in emergenza per un guasto.

Il traffico in direzione Milano è rimasto bloccato dalle 13.40 alle 14.45 circa.

(articolo aggiornato alle ore 15.00)