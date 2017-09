“Incoeu parlem el milanes”: la Regione invita a usare il dialetto

Piazza Citta.. di Lombardia

Canzoni di Nanni Svampa, rigorosamente in dialetto, stanno risuonando in Piazza Città di Lombardia a Milano.

La Regione ha deciso di aderire alla “Giornata del dialetto milanese” promosso per oggi, 15 settembre, dalla pagina Facebook “Milano da vedere”.

L’iniziativa, alla seconda edizione, è stata pensata per sensibilizzare i cittadini milanesi sull’uso della lingua locale, spronandoli a parlare in dialetto per tutta la giornata.

«Regione Lombardia – spiegano l’assessore regionale alla cultura Cristina Cappellini e il vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Fabrizio Cecchetti, promotori dell’iniziativa regionale – onora questa bella iniziativa nata in Città per il recupero della nostra lingua locale e contemporaneamente rende omaggio al grande artista lombardo Nanni Svampa, purtroppo recentemente scomparso, che ha avuto il merito di riscoprire e incidere l’enorme patrimonio popolare della musica meneghina e lombarda. La Lombardia – concludono Cappellini e Cecchetti – è attenta e vicina a tutte quelle realtà che operano sul territorio per promuovere e valorizzare la lingua lombarda, nelle sue varietà locali. Ben venga quindi – concludono Cappellini e Cecchetti – questa giornata: incoeu parlem el milanes”