Incontri gratuiti per le coppie in cerca di un figlio

Centro di procreazione assistita Canton Ticino

Fare chiarezza sui temi dell’infertilità, spiegare le cause e comprendere quali soluzioni la medicina oggi è in grado di proporre per riuscire a coronare il sogno di quelle coppie che sono alla ricerca di un figlio.

Dal 21 settembre al 2 dicembre il centro di Medicina della riproduzione ProCrea di Lugano (Svizzera) propone sei incontri gratuiti per parlare di infertilità «perché questo è un tema ancora difficile da affrontare, un tema che viene scoperto solamente quando si va alla ricerca di una gravidanza e questa non arriva», premette Michael Jemec, direttore medico del centro ProCrea.

Purtroppo l’infertilità è una situazione sempre più diffusa sia sul fronte femminile, sia su quello maschile. Stili di vita, inquinamento e lo spostamento in aventi con l’età della gravidanza non sono elementi in grado i favorire il concepimento di un figlio. A questi fattori si aggiungono specifiche patologie che influiscono negativamente sul sistema riproduttivo. «Il problema non risiede solamente in una mancata prevenzione che manca per l’assenza di conoscenza, ma anche in un disorientamento delle coppie che, anche a fronte di mille sforzi, non riescono ad avere un figlio».

Di fatto l’infertilità è una patologia non così rara: l’OMS stima che possa arrivare ad interessare il 15% delle coppie in età fertile, ovvero quasi una ogni sette. «L’importante è parlarne», aggiunge Jemec. «Per questo abbiamo organizzato una serie di incontri gratuiti per le coppie che sono alla ricerca di un figlio. Sono sei appuntamenti per affrontare in modo diretto il tema e capire quali risposte la moderna medicina può dare».

Il calendario degli incontri prevede due date a settembre: giovedì 21 settembre dalle 18 alle 21 e sabato 30 settembre dalle 14 alle 17.30. Così anche in ottobre con giovedì 19 ottobre dalle 18 alle 21 e sabato 28 ottobredalle 14 alle 17.30. Per il mese di novembre l’appuntamento è per giovedì 23 novembre dalle 18 alle 21. Quindi sabato 2 dicembredalle 14 alle 17.30.

La partecipazione ai “Porte Aperte” è gratuita e aperta a tutti. Unica raccomandazione è la preregistrazione che può avvenire contattando la segreteria di ProCrea al numero 02.600.630.41; oppure a scrivendo a info@procrea.ch indicando nell’oggetto la data del Porte Aperte di interesse.

ProCrea è in via Clemente Maraini 8 a Lugano (Svizzera).