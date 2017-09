Incontro pubblico sullo Sprar: “Progettiamolo con i cittadini”

Martedì 19 settembre alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica l’Amministrazione Comunale di Castellanza, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Pietra Alta Servizi, invita tutte le associazione e i cittadini ad intervenire ad un incontro sul tema “S.P.R.A.R. – Si parte con la co-progettazione”.

“Da tempo la Città di Castellanza ha avviato un percorso per ottenere i finanziamenti per l’avvio di un progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali della Città di Castellanza, Cristina Borroni – ora l’iter avviato è giunto alla fase della co-progettazione, che prevede il coinvolgimento e l’attivazione della rete dei servizi e delle associazioni presenti sul territorio”.

Nell’ambito sociale e nella definizione di progetti innovativi e sperimentali si inserisce la realizzazione del progetto S.P.R.A.R. che deve essere condiviso con la cittadinanza e con le associazioni del territorio.

“Durante l’incontro aperto a tutti i cittadini e al quale sono particolarmente invitate le associazioni del territorio, – chiarisce Cristina Borroni – verrà presentata la cooperativa sociale “Pietra Alta Servizi” che è stata selezionata a seguito di avviso pubblico, e che collaborerà nel percorso di co-progettazione, organizzazione e gestione dello SPRAR. L’appuntamento di Martedì 19 Settembre rappresenta un’ulteriore occasione per confrontarci con operatori e volontari coinvolti nell’esperienza di accoglienza attivata dalla Comunità Pastorale”.

All’incontro “S.P.R.A.R. – Si parte con la co-progettazione” interverranno: l’Assessore alle Politiche Sociali della Città di Castellanza, Cristina Borroni, il sindaco di Comerio, portavoce della rete civica dei comuni per l’accoglienza e la lotta alla povertà, Silvio Aimetti, la Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Castellanza, Isabella Airoldi, Davide Bertello della direzione della cooperativa Pietra Alta Servizi, Roberta Tumiatti, responsabile/coordinatore dei servizi territoriali CAS e SPRAR delle Cooperative Animazione Valdocco e Pietra Alta Servizi, Federica Di Donato della Cooperativa Intrecci, Marco Oldani volontario del progetto di accoglienza della Comunità Pastorale e Michele Costalunga della Cooperativi officina Casona. Sono invitati ad intervenire tutti i cittadini e le associazioni.

Per informazioni: Uff. Servizi Sociali – Città di Castellanza – tel. 0331526248 – e-mail: serv.sociali@comune.castellanza.va.it