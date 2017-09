Incontro su “Le Ragioni del Sì” per il referendum lombardo

Avrà luogo a Biandronno, presso il Teatro “G. Niemen” in via Monte Grappa, alle ore 21 di giovedì 28 settembre l’incontro pubblico “Le Ragioni del Sì”, avente come tema il referendum per l’autonomia della Lombardia.

REFERENDUM AUTONOMIA LOMBARDIA: COSA SAPERE

Al dibattito parteciperanno come relatori Giancarlo Giorgetti, Vicesegretario federale Lega Nord; Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia; Luca del Gobbo, Assessore Regionale; Stefano Bruno Galli, Consigliere Regionale; Emanuele Monti, Consigliere Regionale. Modererà il dibattito il giornalista Paolo Costa (Direttore Struttura Stampa del Consiglio Regionale).