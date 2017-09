Indovina il ciclismo, vinci la Gran Fondo

Gran Fondo Valli Varesine 2016 - foto di Robby Ph Marcellini

È dai tempi del mondiale di Varese 2008 che il nostro giornale è vicino all’organizzazione delle gare ciclistiche di alto profilo che si disputano sul territorio della nostra provincia.

E gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni - la Gran Fondo Tre Valli e la celebre Tre Valli Varesine – non fanno eccezione: VareseNews sarà infatti media partner dei due grandi eventi a pedali grazie a una collaborazione stretta con la S.C. Binda del presidente Renzo Oldani. (foto Robby Marcellini)

Tra le iniziative in programma ce n’è una dedicata a chi ama pedalare sulle nostre strade: mettiamo infatti in palio dieci iscrizioni gratuite alla Gran Fondo in programma domenica 1 ottobre. Per ottenere l’importante pass però, dovrete superare una “prova” e cioè rispondere esattamente a cinque domande di storia ciclista, legate strettamente alla Tre Valli Varesine.

Un po’ di pazienza, un po’ di cultura ciclistica, tanta voglia di divertirsi: con questi ingredienti riuscirete ad aggiudicarvi l’iscrizione. Per partecipare è sufficiente collegarsi al modulo che trovate qui sotto, inserire i vostri dati personali e dare le risposte corrette ai quesiti scelti dalla nostra redazione sportiva.

Il termine ultimo per inviare il modulo è fissato alle ore 23,59 di mercoledì 27 settembre; le iscrizioni saranno assegnate ai primi dieci che risponderanno in modo corretto. Il dorsale sarà assegnato al nominativo che partecipa al gioco e non potrà essere ceduto a terzi.