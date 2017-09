Torna l’antica festa della Madonna di San Bernardino

Induno Olona - chiese

Domenica 10 settembre si rinnova una delle feste più antiche e più amate di Induno Olona.

La Festa della Madonna di San Bernardino, che si tramanda ininterrotta dal 1600, giunge quest’anno alla sua 411° edizione e continua a proporre la suggestione di antichi riti, come l’incanto dei canestri, un’asta benefica dove cesti ricolmi di ogni delizia, ma fino ad un recente passato, anche animali da cortile e prodotti dell’orto, vengono messi all’incanto per raccogliere denaro che poi verrà usato per le necessità della chiesa e dei bisognosi che assiste.

I cesti e le offerte, come da tradizione, arrivano alla chiesa a bordo del “carro dei canestri”, che poi alle 14.15 sfilerà in processione dalla piazza della chiesa parrocchiale fino alla chiesa di San Bernardino.

L’invito degli organizzatori è dunque alla generosità: i cesti o i prodotti per confezionarli, verranno raccolti sabato 9 settembre a partire dalle 16 presso le famiglie Cavallin e Bergamaschi, in via Vignetta 28.

La festa di domenica sarà preceduta domani, sabato 9 settembre, da una serata di festa all’Oratorio di San Paolo Apostolo che inizierà alle 19 con l’apertura dello Stand Gastronomico e proseguirà con musica e, alle 23, uno spettacolo di fuochi d’artificio.