Infarto mentre cerca funghi, morto un 71enne

fungiatt boschi

Malore fatale per un cercatore di funghi di Jerago con Orago. Lo riporta il giornale on line ossolanews.it. La disgrazia nella mattinata di domenica 10 settembre nei paraggi di Goglio, in un bosco particolarmente ripido.

L’uomo si è sentito male mentre era in gita con alcuni amici. Il settantunenne si è improvvisamente accasciato al suolo, stroncato da un infarto. Inutili i soccorsi. Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dal soccorso alpino: “Abbiamo dovuto effettuare alcune calate con le corde in quanto il fatto è accaduto in un bosco particolarmente impervio” spiega Elia Scrimaglia del soccorso alpino di Baceno a ossolanews.it.

Decisamente meglio è andata a due fungiatt milanesi, persisi sulle alture di Craveggia, tra l’alpe Blitz e la Valle degli Orti. Sono stati tratti in salvo poco prima delle 19 dall’elicottero del 118 mentre le squadre a piedi del soccorso alpino vigezzino e del Sagf stavano già effettuando le perlustrazioni partendo dal Blitz, dove avevano infatti ritrovato l’auto dei due milanesi.