Inizia la distribuzione dei sacchi per i rifiuti per il 2018

Calendario Aspem

In consegna questa settimana ai Varesini la lettera con QR code identificativo inviata da ASPEM per poter ritirare il kit di sacchi – gratuito come sempre – nella zona che ciascuno troverà più idonea: la postazione di consegna, infatti, è itinerante.

Si troverà la prima settimana alla Schiranna, la seconda settimana si sposterà davanti allo Stadio, giungerà la terza settimana alle Bustecche, la quarta settimana sosterà in centro città davanti al Teatro e infine concluderà la distribuzione, nell’ultima settimana di novembre, presso la Sede operativa di ASPEM in via Tintoretto. Il QR code consentirà la registrazione dell’avvenuto ritiro; in caso di impedimento del titolare dell’utenza la lettera dispone di uno spazio da compilare per delegare altri al ritiro, indicando nome e cognome del delegato. La raccomandazione è di consegnare la lettera intera.

Lo scorso anno ASPEM aveva “composto” i kit tenendo conto della numerosità del nucleo famigliare (1 persona, da 2 a 4, da 5 a oltre): la novità di quest’anno riguarda invece la suddivisione numerica dei sacchi. A seguito delle richieste dei clienti nonché dell’aumento della percentuale di raccolta differenziata e per incentivarla ulteriormente vengono quest’anno forniti più sacchi per la raccolta della plastica rispetto a quelli per il rifiuto indifferenziato.

Grande attenzione anche quest’anno è stata posta alla realizzazione del calendario inserito nella busta unitamente alla lettera per ritirare il kit: ogni utente riceve il calendario personalizzato con i giorni di esposizione dei rifiuti nella propria zona, i giorni di recupero delle festività in cui la raccolta è sospesa e altre informazioni utili per fare bene e meglio la raccolta differenziata.