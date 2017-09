Inizia la Serie A, i campioni d’Italia nel mirino della Openjobmetis

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

La casa del basket varesino, dall’anno scorso ribattezzata “PalA2a”, è pronta per riaprire i battenti in via ufficiale. Domenica sera – 1 ottobre, 20,45 – ricomincia il campionato di SerieA con la Openjobmetis regolarmente ai nastri di partenza, dopo una stagione burrascosa, un’estate non semplice sul piano monetario e un precampionato interessante a livello di risultati.

Ora però è tutto alle spalle: da domenica ogni canestro sarà pesante, ogni errore sarà punito doppiamente, ogni gioia sarà più intensa, ogni dolore più lancinante. Potere di una squadra e di uno sport che restano affascinanti, nonostante gli anni d’oro siano svaniti da un pezzo, nonostante le regole del mercato – sempre aperto, sempre tanto straniero – non permettano più di avvicinare e amare come una volta gli uomini vestiti di biancorosso. Inutile però recriminare: questo è il basket moderno e la presenza di Varese è qui a certificare quanto questa terra sia un tutt’uno con la palla a spicchi, chiunque vada in campo o in panchina a rappresentarla.

Certo, l’urna estiva non è stata benevola e mette subito di fronte alla squadra di Caja i campioni d’Italia della Reyer Venezia, seguiti tra una settimana dalla favorita Milano e tra due dalla rivale acerrima Cantù. Avvio peggiore, forse, non era pensabile ma in casa biancorossa c’è ugualmente voglia di cominciare e curiosità di capire quanto il lavoro di preparazione – svolto per bene, lo dice proprio Caja – possa influire anche a dispetto di avversarie corazzate. L’Umana è cambiata (ma non stravolta) dopo il titolo tricolore ma non sembra aver perso forza: De Raffaele – confermatissimo – avrà tra l’altro a disposizione tre ex come De Nicolao, Cerella e soprattutto Dominique Johnson («Fa piacere ritrovarlo, sono grato a lui e a tutti i ragazzi dello scorso anno. Ma spero che domenica non trovi una gran giornata al tiro» ammette Caja). E soprattutto i lagunari potranno contare su una rosa davvero molto abbondante (da Jenkins a Peric, da Orelik a Watt, da Biligha a Tonut, da Haynes a Ress…) a differenza di una Varese che ha centellinato le scelte, pur potendo far affidamento concreto su dieci uomini.

CAJA: ASTICELLA ALTA DA SUBITO

Nel consueto appuntamento del venerdì con i microfoni, Attilio Caja ha riportato l’attesa sua e della squadra per l’inizio del campionato, sia perché ormai è tempo di giocare, sia perché c’è voglia di misurarsi sul parquet contro le avversarie di Serie A. «Il nostro intento era quello di arrivare pronti e in forma all’avvio, magari per affrontare rivali giunte un po’ indietro ai nastri di partenza. Purtroppo però il calendario non ci ha aiutato e partiamo subito con partite molto difficili. Siamo quei saltatori in alto ai quali, come prova d’ingresso, è chiesto di superare immediatamente il record personale. Però non fasciamoci la testa prima di averla rotta: proveremo a fare risultato e se ci riusciremo avremo fatto una cosa strepitosa. Altrimenti ci rimetteremo al lavoro per la domenica successiva, senza rinnegare tutto il buon lavoro di quest’estate di cui siamo convinti».

Secondo l’allenatore pavese, la classifica si spezzerà idealmente in due parti. «Ci sono una decina di squadre che hanno investito tanto e si sono rafforzate per cercare i playoff mentre altre sei – e noi siamo tra queste - giocheremo per la seconda parte della graduatoria. Io mi auguro che saremo in testa a questo secondo gruppo. Mi pare che la Serie A quest’anno abbia innalzato il proprio livello, proprio nella fascia media del torneo».

ATTENZIONE ALL’ANTISPORTIVO

Stuzzicato sulle nuove regole FIBA, in vigore proprio dal primo turno di campionato, Caja ammonisce: «Si è parlato tanto delle interpretazioni sulle infrazioni di passi, però onestamente mi pare che in quel campo non cambi molto e, anzi, rivedremo la virata che ultimamente era stata vietata. Piuttosto mi preoccupa molto la normativa sul fallo antisportivo che sarà fischiato in tutte le occasioni in cui l’arbitro riterrà che non si giochi la palla, compresi per esempio i falli tattici per andare in bonus e via dicendo. Se ne è parlato pochissimo e invece è una situazione che rischia di essere decisiva in molti casi. Non dimentichiamo – conclude – che tra l’altro se si prende fallo tecnico dopo l’antisportivo arriva automatica anche l’espulsione».

MORSE E IL TRUST

Giovedì 5 settembre il trust “Il Basket siamo Noi” premierà con una targa il mitico Bob Morse e il suo fido scudiero Massimo Lucarelli. I due ex giocatori della Grande Ignis saranno ospiti a una cena – riservata agli iscritti al trust - all’Unibirra di Calcinate del Pesce. Morse e Lucarelli diventeranno anche soci onorari dell’associazione di tifosi che possiede il 5% delle quote di Pallacanestro Varese.

#DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata come di consueto con il liveblog esclusivo di VareseNews, che permette di seguire il match azione dopo azione, insieme a immagini e interventi dei lettori. La diretta è aperta fin da venerdì sera con notizie, articoli, curiosità e con il sondaggio con il pronostico. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #varesevenezia e #direttavn su Twitter e Instagram. Per accedere direttamente al live, CLICCATE QUI.