Iniziano i Corsi alla Civica Scuola di Musica

Immagini dal Comune di Tradate

Come tutti gli anni, la Civica Scuola di Musica di Tradate è pronta a spalancare le porte e camminare di nuovo sulle strade della musica. Le finalità della Civica Scuola di Musica, nata dagli sforzi congiunti del Corpo Musicale Città di Tradate e del Comune di Tradate – Assessorato e Ufficio Cultura, sono la promozione e la diffusione della cultura musicale attraverso una attenta programmazione didattica adeguata a ciascuna fascia di età. La scuola è in grado di fornire preparazione per chi intenda sostenere l’esame di ammissione ai conservatori di stato, così come per chi desideri dedicarsi alla musica per puro diletto.