Insegnanti e commercianti i chiedono pass contro il “caro sosta”

Una folta delegazione di commerciale del quartiere di Casbeno, dove l’istituzione delle strisce strisce blu è stata pesante, ha partecipato nel pubblico al consiglio comunale. Una trentina di esercenti chiedono alcuni cambiamenti per non pregiudicare la loro attività economica. La richiesta è stata portata in aula dal consigliere Paolo Orrigoni.

Tra le misure richieste un pass commercianti che dia la possibilità ai titolari dei negozi di avere posti parcheggio come fossero residenti.

Più stalli per la sosta breve davanti ad alcuni negozi, un altro stallo bianco davanti alla farmacia e una revisione della scelta di riservare tutti i posti di piazza Meucci ai pendolari. “Sarebbe un segno di grande buon senso, sono i cittadini che lo stanno chiedendo” ha osservato Orrigoni.

Il capogruppo di Forza Italia Simone Longhini ha presentato un’interrogazione in cui chiede che sia concesso un pass gratuito per i lavoratori delle scuole del comparto di Casbeno, costretti a pagare per parcheggiare.

Il sindaco in apertura di seduta ha però smorzato la polemiche dei commercianti realtà non sono affatto diminuiti: “Ho sentito affermazioni allarmistiche, in realtà dai nostri dati si evince che gli ingressi in città sono anche aumentati.