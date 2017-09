Interreg: alle Ville Ponti la Giornata europea della Cooperazione

interreg - italia svizzera

Sarà Varese ad ospitare quest’anno l’appuntamento della “Giornata europea della Cooperazione” che ogni anno suggella la collaborazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera.

L’anno scorso la manifestazione si svolse proprio sul confine, a Porto Ceresio (vedi galleria fotografica), e gli ospiti dalla Svizzera arrivarono in battello sul sul lago.

Quest’anno è stato scelto il capoluogo, che ospiterà manifestazione nella prestigiosa cornice del Centro congressi Ville Ponti. Tanti gli ospiti, a partire dai sindaci delle aree di frontiera con il Canton Ticino, e sarà presente anche l’assessore con delega ai Rapporti con la Confederazione elvetica di Regione Lombardia Francesca Brianza.

«Al motto di “To go far, go together” – spiegano gli organizzatori – anche quest’anno il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera partecipa alle celebrazioni della Giornata Europea della Cooperazione, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul ruolo che l’Unione europea svolge per migliorare le condizioni di vita delle persone che abitano nelle aree di frontiera».

Il filo conduttore dell’edizione 2017 sarà “I sapori della Cooperazione”, e coinvolgerà i giovani sul tema dell’alimentazione di qualità e sostenibile al fine di favorire la conoscenza delle reciproche tipicità alimentari.

Due squadre miste, composte da ragazzi selezionati tra i migliori istituti alberghieri dell’area di cooperazione (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia di Bolzano, Cantone Grigioni, Ticino, Vallese), si sfideranno in un “cooking show” in cui ognuna delle due squadre realizzerà una ricetta con l’utilizzo di prodotti tipici delle diverse aree di cooperazione, illustrandone caratteristiche, origini e storia al fine di valorizzare il territorio e

le sue specificità.

Una squadra preparerà l’Insalata di porcini, mentre l’altra cucinerà il Risotto alla luganega. Una giuria di 3 membri valuterà la portata migliore definendo una graduatoria tra primo e secondo posto.

Testimonial e moderatore dell’evento sarà lo Chef Simone Rugiati che animerà il confronto e coordinerà le due squadre. Successivamente sarà impegnato nella preparazione del “Piatto della Cooperazione”, una ricetta costruita utilizzando gli ingredienti avanzati dalla competizione. Il “Piatto della Cooperazione”, infatti, intende sensibilizzare sulla riduzione dello spreco alimentare, con l’obiettivo di valorizzare la creatività in cucina e dimostrare che un’ottima ricetta si costruisce anche attraverso l’utilizzo di quanto già abbiamo a disposizione in dispensa quale occasione per ideare nuove ricette.

Il “Piatto della Cooperazione” sarà cucinato e offerto a tutti i partecipanti all’evento.

Il pubblico è rappresentato da ragazzi di scuole elementari, medie e superiori, alcune di queste appartenenti alle “Green School”, Rete di scuole della Provincia di Varese, che coinvolge circa 60 scuole sui temi della sostenibilità ambientale. Due progetti tra i più innovativi presentati sul tema della riduzione dello spreco alimentare saranno presentati e premiati nel corso della Giornata.

Il programma della Giornata:

Ore 11.00 – Accredito, accoglienza e sistemazione in sala

Ore 11.30 – Giornata Europea della Cooperazione – Autorità di Gestione PC ItaliaSvizzera

Enzo Galbiati

Ore 11.45 – Show Cooking: preparazione di due ricette

Ore 12.30 – Impiattamento e assaggio delle due portate da parte della Giuria

Ore 12:40 – Presentazione delle buone pratiche Green School

Ore 13.00 – Preparazione Piatto della Cooperazione a cura di Simone Rugiati

Seguirà buffet con assaggi.

L’evento, che è dedicato agli studenti delle scuole, può essere seguito in forma Live nella Pagina Facebook ufficiale del Programma https://www.facebook.com/Inter regITCH/ e via Twitter (account @Interreg_IT_CH).