Interrogazione al Ministro Delrio sulla vicenda della Cooperativa Alpina

Il senatore della Lega Nord Stefano Candiani ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro per le infrastrutture e i trasporti Graziano Delrio, sulla questione della cooperativa Alpina.

Ecco il testo dell’interrogazione:

“Premesso che desta serie preoccupazioni la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso presentato da Sea, la società che gestisce lo scalo di Malpensa, contro l’autorizzazione concessa da Enac all’accesso sulle piste e sul piazzale della cooperativa Alpina, la società a cui si appoggia Ryanair già ad Orio al Serio, che ha ottenuto il servizio in subappalto da Ags;

secondo il tribunale amministrativo della Lombardia, “il parziale subappalto di una delle attività di assistenza a terra già effettivamente svolte da un operatore autorizzato non pare costituire, di per sè, un elemento di significativo aggravamento dei denunciati fenomeni di congestione sul sedime aeroportuale”;

Alpina sarebbe la prima cooperativa a lavorare nel carico, scarico e smistamento bagagli a Malpensa e questo potrebbe generare gravi contraccolpi per il comparto occupazionale dell’aeroporto;

in questa fase positiva di ripresa generale dell’aeroporto di Malpensa, che si è risollevato egregiamente dopo la crisi generata dal Governo Prodi diventando un’eccellenza nel settore del trasporto aereo del nostro Paese, dovrebbero essere messe in atto azioni in grado di proseguire nel processo di sviluppo e di crescita;

Per sapere:

quali siano le azioni che intenda mettere in atto affinchè non si arresti il processo di sviluppo e di crescita che ha portato l’aeroporto di Malpensa, negli ultimi anni, ad essere un’eccellenza nel settore aereo del nostro Paese;

come intenda intervenire per tutelare i diritti del personale attualmente impiegato nell’aeroporto di Malpensa, preoccupato dalle ripercussioni generate dall’autorizzazione concessa da Enac, e confermata dalla recente sentenza del Tar, alla cooperativa Alpina per gestire un servizio in subappalto all’interno dell’aeroporto”.