“Into the wild”, ragazzi e docenti del Liceo Sereni in tour

Foto varie

Interessante appuntamento oggi pomeriggio alle 17 alla Sala polivalente di Lavena Ponte Tresa, in via Colombo, dove andrà in scena “Into the wild” uno spettacolo ispirato all’omonimo film (“Nella natura selvaggia”), diretto da Sean Penn nel 2007.

Un po’ film, un po’ reading e un po’ lezione concerto, il tutto amalgamato dalla passione e dall’entusiasmo degli studenti e dei docenti del Liceo Sereni di Luino, lo spettacolo racconta con musiche e canzoni la storia vera di Christopher McCandless, un giovane statunitense benestante che dopo la laurea decide di abbandonare famiglia e amici per sfuggire ad una società consumistica nella quale non riesce a vivere e inizia a viaggiare, a piedi, negli Stati Uniti, in Messico, in Alaska, cibandosi di selvaggina e bacche.

“Prendendo spunto dalla vicenda e dalla colonna sonora – spiega il gruppo che ha lavorato a questo progetto – proponiamo uno spettacolo, una sorta di ibrido fra una lezione-concerto ed un reading accompagnato da canzoni, che raccoglie, unisce e fa dialogare suggestioni musicali e letterarie, selezionate non in base ad una filologica aderenza al film ma suggerite dalle tematiche in esso affrontate oppure aderenti alle atmosfere che lo caratterizzano”.

“La scelta si è orientata su testi appartenenti ad artisti e scrittori anglosassoni, soprattutto americani, che ci sono sembrati capaci di esprimere lo spirito originale di “Into the Wild”, dalla ribellione al conformismo della società alle contraddizioni del mondo moderno, dalla fuga dalla civiltà al sogno (o all’incubo) di trovarsi a contatto diretto con il cuore (selvaggio) della natura, dal bisogno dell’isolamento al richiamo dell’amore, dall’impulso alla vita al richiamo della morte. I brani musicali, pur rimanendo tutti all’interno dello stile folk tradizionale americano (anche per l’uso di strumenti tipici che vanno dalle chitarre acustiche al banjo, dall’armonica al violino ed all’ukulele), spaziano, per quanto riguarda la loro origine, da traditional song di più di un secolo fa a brani di cantautori anglosassoni dagli anni ‘60 ad oggi”.

Ovunque sia stato presentato, lo spettacolo ha avuto un grandissimo successo.

L’appuntamento, inizialmente programmato in piazza Sangiorgio, viste le incerte previsioni meteo si terrà alla Sala Polivalente di via Colombo alle 17.