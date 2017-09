Intrusi al centro sportivo: non rubano ma mangiano

Immagini e personaggi dal paese di Uboldo

Non hanno preso di mira le attrezzature o hanno fatto razzia di derrate alimentari. Si sono limitati a sedersi a tavola e a banchettare fino a quando l’arrivo dei volontari non li ha messi in fuga.

E’ questo il copione dell’effrazione messa a segno nel fine settimana ai danni del centro sportivo di via Manzoni dove negli ultimi due weekend è stata organizzata dal Sos Uboldo la “Festa del Volontario”.

L’evento è un appuntamento tradizionale dell’estate uboldese e quest’anno ha visto anche la visita del ministro Giuliano Poletti.



Gli intrusi hanno tagliato, con una forbice probabilmente, il tendone ed una volta guadagnato l’accesso si sono concessi un abbondante spuntino. Qualcuno però si è accorto della loro presenza ed ha dato l’allarme.

Con una rapida fuga sono riusciti a dileguarsi, lasciando aperti uno dei freezer. A rimettere tutto in ordine, con tanta amarezza e rammarico per l’accaduto, i volontari del Sos Uboldo.

L’ipotesi è che l’azione non sia stata realizzata da ladri ma da ragazzini.