Isotta Fraschini: nessuna offerta all’asta

Si allungano i tempi per la vendita, e la conseguente rinascita dell’ex Isotta Fraschini, l’area dismessa di via Milano.

La procedura è durata pochi minuti: alle 10.30 a Busto Arsizio negli uffici della Cooperativa Adjuvant: Lorenzo Sciarini, commercialista delegato dal giudice alle operazioni di vendita con un incaricato della cooperativa ha confermato l’assenza di offerte per la vendita dell’area dismessa.

Presente anche un delegato dell’immobiliare Gb Saronno proprietaria dell’area posta a sud dell’ex Isotta Fraschini. Una scelta dettata dalla curiosità di conoscere l’eventuale “nuovo vicino di casa”, che però non c’è ancora, non essendo pervenuta alcuna offerta.

Quindi, asta deserta e nuova procedura programmata per la fine di febbraio-inizio marzo 2018, prezzo base ribassato del 20%, vale a dire 8,8 milioni euro, offerta minima 6,6 milioni euro.

Ancora nessun commento da parte dell’Amministrazione comunale che è rimasta in silenzio trincerata dietro un no comment sia davanti al progetto di un parco di divertimenti di Luciano Silighini Garagnani sia davanti la mobilitazione dei cittadini che sognano una destinazione pubblica per l’area.