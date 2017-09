Istituto Don Milani più vicino allo sport con “Quattar pass in pineta”

corsa foto boschina

Il Don Milani parte di corsa! L’Istituto Don Lorenzo Milani di Tradate sarà presente alla XVII edizione della manifestazione “Quattar pass in pineta”, tradizionale manifestazione tradatese organizzata dal CLUB 33 per domenica 17 settembre, con una “squadra” di docenti che vedrà come capitano il Dirigente Scolastico, dott. Vincenzo Mita.

«La partecipazione del Don Milani a questa iniziativa, oltre a sottolineare l’importanza di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’educazione fisica e ai valori dello sport, specialmente per i ragazzi, vuole essere il primo evento di promozione di un nuovo indirizzo di studi – spiegano dalla scuola -. Infatti, all’interno del corso tecnico economico di Amministrazione e Finanza e Marketing, verrà attivato a partire dall’anno scolastico 2018-2019 l’indirizzo AFM con opzione Management dello sport: Il nuovo indirizzo è rivolto in particolare a chi pratica attività sportiva e vuole conciliare gli obiettivi agonistici con l’impegno scolastico e a chi vuole integrare l’interesse per il mondo dello sport con la conoscenza degli aspetti economici, sociali, organizzativi e di quelli legati all’ambito della comunicazione che lo riguardano».

«Si tratta di un indirizzo pensato e costruito in funzione di un atleta che vive un’attività agonistica di livello o che vuole trovare nel mondo dello sport una sua collocazione professionale, attraverso un percorso di formazione culturale e tecnica spendibile immediatamente al termine del quinquennio oppure propedeutico ad un percorso di laurea specifico – concludono -. Gli sbocchi lavorativi e i percorsi post diploma praticabili, oltre a quelli del corso AFM tradizionale, sono arricchiti dalla possibilità di inserimento nel mondo sportivo: occupazione in amministrazione sportiva, corsi post diploma per manager sportivo, lauree in scienze motorie e fisioterapia. La struttura del corso verrà presentata ufficialmente negli Opendays e nei momenti orientativi che il Don Milani organizzerà a partire dal prossimo mese di novembre».