Javorcic: “Continuiamo a crescere, contento di questi ragazzi”

Foto della Pro Patria

L’allenatore della Pro Patria Ivan Javorcic ha avuto la sua prova del nove: questa Pro Patria è forte e concentrata anche senza Santana e anche contro avversarie più deboli: «Temevo questa partita perchè avevo paura la prendessero sotto gamba dopo due impegni difficili e invece sono stati bravi».

Il mister vede una crescita continua dei suoi ragazzi: «Continuiamo a crescere. Anche oggi abbiamo vissuto qualcosa di nuovo con Santana che partiva dalla panchina. Non era semplice giocare senza di lui e la squadra ha capito che può esprimersi su buoni livelli lo stesso. Stiamo creando un certo tipo di mentalità della squadra e del gruppo».

La novità di questo match è l’ampiezza delle soluzioni in attacco: «Oggi abbiamo fatto molti cambi di fronte, fatti bene. Stiamo cercando di dare più soluzioni per il nostro attacco. Scambi stretti, passaggi filtranti e un po’ di ampiezza che può essere utile in alcune partite. È fondamentale per non diventare prevedibili ed essere più efficaci. Abbiamo dei ragazzi che sanno usare bene i piedi».

Alla domanda se la Pro Patria può essere l’ammazza-campionato la risposta di Javorcic è prudente: « È presto per dire come andrà il campionato. Non vedo squadre capaci di fare il vuoto quindi prevedo grande equilibrio».