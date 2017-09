Javorcic: «Era importante vincere»

Il raduno della Pro Patria

La Pro Patria vince 1-0 in casa della Grumellese, un successo molto importante anche se sofferto. L’allenatore dei tigrotti Ivan Javorcic è comunque soddisfatto: «Non ci si poteva aspettare la brillantezza del gioco dopo il turno infrasettimanale. Ma era importante vincere e lo abbiamo fatto. Farlo così è forse ancora meglio. Potevamo essere in vantaggio di due gol nel primo tempo. Non concretizzare potrebbe essere un limite. Ci serve un po’ di mentalità da killer. Oggi comunque non abbiamo rischiato nulla; avevo chiesto una prestazione difensiva così. Sarebbe un errore vedere questa gara in maniera poco positiva. Ora la sosta, poi una gara tosta contro il Crema. Sarà una bella sfida».

Francesco Gazo festeggia i tre punti: «Dovevamo essere più bravi a sbloccarla prima. In ogni caso abbiamo vinto e siamo contenti di aver trovato il modo di vincerla. E’ una domenica positiva che aumenta il nostro carattere. I cambi di oggi dimostrano che abbiamo un gruppo davvero forte. Non sono contento della mia prestazione, ma l’importante è il risultato della squadra».

Non nasconde la delusione mister Giuliano Melosi per la sconfitta della sua Grumellese: «C’è grande rammarico. Abbiamo incontrato una grande Pro Patria, mi è piaciuta moltissimo: ha talento, gioco e mentalità. Nel primo tempo abbiamo subito, nella ripresa eravamo riusciti a prendere le misure ma ci siamo fatti un gol da soli. Questo comunque è l’atteggiamento che serve per salvarsi, non come contro la Romanese settimana scorsa».