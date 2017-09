La bomba all’oasi Boza trovata dai volontari di “Puliamo il mondo”

Foto varie

Una trentina di volontari, bambini compresi, hanno dedicato la mattinata di domenica 24 settembre alla pulizia di alcune aree di Cassano Magnago.

Mentre i volontari della Radiocinofila e della Protezione Civile di Cassano hanno raccolto numerosi sacchi di spazzatura di vario genere abbandonati nei boschi di fronte all’ecocentro, altri volontari e soci del Circolo Legambiente di Cassano Magnago hanno provveduto a raccogliere i rifiuti lungo il viale delle Rimembranze, nei giardini “Falcone e Borsellino”, in via S. Francesco e anche al parco della Magana.

Un terzo gruppo di volontari si è recato all’Oasi Boza con l’obiettivo di rimuovere i materiali inerti affiorati in seguito all’abbassamento del livello dell’acqua durante la siccitosa estate appena terminata.

Certo non ci si aspettava di trovare anche un reperto bellico. Infatti, mentre si stava procedendo con i lavori, un volontario ha segnalato la presenza di una bomba inesplosa per cui si è provveduto ad avvisare i carabinieri che sono prontamente intervenuti ed hanno transennato l’area insieme alla Protezione Civile. Il giorno successivo gli artificieri hanno quindi provveduto a far brillare l’ordigno.

«Sorpresa a parte – spiegano i volontari Legambiente – è stata una bella giornata di volontariato che ci auguriamo inviti a riflettere su un problema – quello dell’abbandono dei rifiuti – che può e deve essere risolto con l’educazione e l’impegno civico di tutti».