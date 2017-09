La Caronnese fa già sul serio

Le foto della Caronnese

Secondo successo in due partite per la Caronnese che vola a 6 punti e in vetta al Girone A di Serie D dopo l’anticipo giocato nel pomeriggio di sabato 9.

I rossoblu hanno battuto 2-1 il Bra, grazie alle reti messe a segno poco dopo la metà della prima frazione: prima è andato a segno Puccio con un tiro beffardo da fuori area (32′) che ha sbattuto sulla traversa interna e non ha dato scampo ai piemontesi, poi è stata la volta di Parisi (36′) a trovare il colpo di testa vincente su assist dello stesso Puccio. Un risultato, quello dell’intervallo, che ha concretizzato la pressione messa dai rossoblu alla formazione ospite.

Dopo la pausa il Bra però è cresciuto, trovando con Besuzzo la rete del 2-1 dopo 13′. La squadra di Daidola però non è andata oltre a quella fiammata, così la Caronnese ha potuto controllare il risultato con sufficiente tranquillità. Nel finale gli uomini di Monza hanno provato a confezionare il tris, trovando però pronto il portiere Bonfiglio sui tiri di Baldo e Massaro. Il miglior viatico per il derby infrasettimanale con la Varesina.

ALTRE DI D

Sabato si sono disputate altre gare del girone A che avrà il proprio clou nel derby tra Varese e Como. Oltre alla Caronnese hanno vinto anche il Chieri (1-0 al Borgaro Nobis, in extremis), la Folgore Caratese (2-1 a Derthona) e l’Inveruno (pirotecnico 3-4 a Seregno). Pareggi invece tra Arconatese e Olginatese (1-1), tra Castellazzo Bormida e Casale (2-2) e tra Borgosesia e Oltrepovoghera (0-0).

CARONNESE – BRA 2-1 (2-0)

MARCATORI: Puccio (32′ pt), Parisi (36′ st), Besuzzo (13′ st)

CARONNESE: Maimone, Marconi (10′ st Braccioli), Ferrara, De Angeli, Mantovani, Giudici, Parisi (30′ st Baldo), Puccio (41′ st Pesce), Massaro, Corno, Villanova (25′ st Roveda). A disp.: Gionta, Compagnone, Costa, Galletti, Cominetti. All.: Monza.

BRA: Bonofiglio, Gili Borghet (42′ st Caristo), Rossi, Bettati, Dolce, Gasbarroni (32′ st Lazzaro), Montante, Brancato (17′ st Barale), Besuzzo, Beltrame, Tuzza (9′ st Alagia). A disp.: Pelissero, Occelli, Mulatero, Casassa Mont, Ghione Mainardi. All.: Daidola

ARBITRO: Lovison di Padova (Cioffredi e Anelli).