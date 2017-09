La Carta d’Identità elettronica è arrivata anche a Busto

Foto varie

Il Comune di Busto Arsizio emette la Carta d’Identità Elettronica (CIE), strumento valevole come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano in sostituzione del passaporto.

La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le dimensioni di una normale carta di credito. È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come fotografia e impronta digitale ed è valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (www.spid.gov.it).

Contiene, inoltre, l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di decesso, che ogni cittadino può esprimere al momento della richiesta della carta d’identità. Viene emessa ad un costo 22,21 euro da versare in contanti il giorno dell’appuntamento, prenotatile cliccando qui. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.