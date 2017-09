La casa della musica sarà intitolata a Maria Angela Bianchi

Induno Olona - Maria Angela Bianchi

Domenica 24 settembre il Civico Istituto Musicale di Induno Olona sarà solennemente intitolato alla memoria di Maria Angela Bianchi, dal 2004 al 2014 sindaco del paese – scomparsa prematuramente lo scorso anno.

La cerimonia avverrà in un giorno particolare per l’Istituto, essendo passati esattamente trent’anni dalla prima lezione che vi venne impartita. Oggi l’Istituto è molto cresciuto in prestigio e attività, vanta circa 170 allievi e un importante rapporto di collaborazione con il Conservatorio di Como, a cui indirizza i suoi più promettenti allievi una volta completato a Induno Olona il percorso formativo di base.

“La dedicazione dell’Istituto a Maria Angela Bianchi, ex sindaco di Induno Olona dal 2004 al 2014, e più volte assessore ai Servizi Educativi, prematuramente scomparsa per malattia a 65 anni nel 2016 rappresenta il doveroso e sentito omaggio che l’Amministrazione Indunese tributa a una delle sue personalità pubbliche più in vista degli ultimi decenni, avvicinando al suo nome una scuola, luogo d’elezione professionale di Bianchi, già insegnante di bambini affetti da sordità”.

Domenica la cerimonia inizierà alle 17.15: sarà scoperta della targa di dedicazione dell’Istituto, presso la sede in piazza Giovanni XXIII, che proprio sotto l’Amministrazione Bianchi è stata completamente restaurata nel 2011.

A seguire, all’Auditorium Sala Civica M. Bergamaschi si terranno le orazioni ufficiali di Autorità e della famiglia e a seguire, un concerto di alcuni tra i più promettenti talenti musicali che si sono formati al Civico Istituto.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.