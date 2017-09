La “Città che sale” le case popolari diventano teatro

Foto varie

Oltre sette spettacoli e laboratori gratuiti dal 16 al 24 settembre nelle case popolari del Comune, dove gli abitanti saranno protagonisti.

È stato presentato oggi il calendario degli eventi gratuiti della rassegna “La città che sale” alla sua seconda edizione, organizzata da MM SpA, in scena dal 16 al 24 settembre sotto le finestre e nei cortili e nelle case degli inquilini delle case popolari di Milano. Rassegna la cui anteprima si è svolta lo scorso luglio in corso di Porta Ticinese.

Un programma vario che parte sabato 16 settembre alle ore 18,30 sempre da corso di Porta Ticinese 98, con lezioni di swing e musica dal vivo, e che si concluderà in via Feltrinelli 16, domenica 24 settembre con giochi, musica, laboratori e fiabe musicali per bambini e famiglie.

“La città che sale – ha dichiarato Saul Beretta, direttore creativo di Musicamorfosi – intende porsi come una rassegna viva e coinvolgente che punta alla mescolanza di socialità e cultura senza barriere, e che è in grado di spostare idealmente il centro città creandone di nuovi dove arte e società si fondono in un unico movimento ascendente di valorizzazione urbana e artistica della città. Tutta mia la città cantavano gli Equipe 84 in una famosa cover di Blackbarry Way. Milano è di tutti, dalla punta del Duomo a via Rizzoli è viva, brulicante di socialità e cultura. Abiteremo i cortili, i ballatoi, i balconi, spostando idealmente il centro città in un movimento ascendente di valorizzazione urbana e artistica.”