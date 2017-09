La Comunità musulmana celebra la festa del Sacrificio

fine Ramadan 2017

La Comunità islamica di Gallarate ha celebrato nella mattina di oggi, venerdì 1 settembre, la festa del Sacrificio. La celebrazione si è svolta – come nel caso della festa di rottura del digiuno di Ramadan – presso spazi affittati dalla comunità a sue spese nella struttura sportiva “Le biolle” a Cardano al Campo. «Erano presenti circa 800 persone, un po’ meno di quelle presenti alla rottura del digiuno di Ramadan» spiega Abdul Jabbar, referente dell’associazione Il Faro, forma giuridica della comunità gallaratese (nella foto: la festa di fine Ramadan 2017, nel giugno scorso). «Era presente come l’altra volta anche il sindaco di Cardano».

La festa del Sacrificio si basa e fa memoria dell’episodio biblico (confluito anche nella tradizione islamica, nel Corano) del sacrificio di un montone fatto da Abramo/Ibrāhīm, che era pronto a sacrificare anche il figlio (Isacco o Ismaele, secondo diverse tradizioni) come gesto di obbedienza a Dio. È una delle feste principali dell’Islam e ha anche un significato sociale, nella condivisione della mensa.

L’ampia struttura delle Biolle è stata affittata, come nel caso del Ramadan, per la festa grande, quando serve grande disponibilità di spazi vista l’affluenza di tante persone e famiglie. Per quanto riguarda la preghiera settimanale del venerdì, la comunità continuerà invece a utilizzare la tensostruttura di via Montenero a Sciarè di Gallarate, «come abbiamo fatto da quando non abbiamo più lo spazio in via Pacinotti» (area comunale che era stata messa a disposizione nel 2012 ed è stata revocata dall’amministrazione comunale). Certo via Montenero non pare la soluzione definitiva, anche perché si trova in una zona fatta di condomini e con poco parcheggio, dietro la stazione (dopo alcune lamentele la comunità ha lavorato per rendere più agevole entrata e uscita dei fedeli) . Soluzioni alternative in vista? «Ora stiamo cercando uno spazio per conto nostro, sapendo che non ci sono spazi comunali disponibili: sappiamo che la risposta del Comune è quella, negativa, e dunque cerchiamo altre strade» conclude Jabbar.