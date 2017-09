La Croce Rossa Ticino compie 100 anni e festeggia in piazza

foto generiche del canton ticino

In occasione del suo Centesimo anniversario di presenza nel Luganese, Croce Rossa Ticino, Sezione del Sottoceneri ha organizzato il prossimo 13 settembre una giornata in Piazza della Riforma a Lugano, per presentare alla popolazione in un ‘Villaggio Croce Rossa’ appositamente allestito tutti i servizi che CRS offre a favore dell’infanzia, degli anziani, dei migranti e dei più fragili in generale.

La manifestazione si apre alle 10.00 con una straordinaria sfilata di moto Harley Davidson. Durante la manifestazione che continuerà nel pomeriggio, nel Villaggio Croce Rossa saranno allestiti tredici stand informativi che riguardano i diversi settori, gestiti dai volontari e dal personale di Croce Rossa, a cui si aggiungono quelli del Settore Corsi di Croce Rossa Ticino e delle associazioni partner, quali i Samaritani, la Redog e la Società Svizzera di Salvataggio. Sarà presente anche il Servizio Trasfusionale della Svizzera Italiana che offrirà, con un apposito veicolo, la possibilità di donare il proprio sangue.

Durante la giornata sono previsti intrattenimenti, momenti di gioco e creativi per i bambini, conferenze a tema, danze etniche, una sfilata di moda e un incontro con lo scrittore Giovanni Fontana (premio svizzero di letteratura 2016). Sarà anche presente come ospite di grande richiamo il Circo Fortuna, con uno spettacolo in piazza.

Ospite d’eccezione a conclusione della manifestazione sarà Leo Leoni dei Gotthard, che salirà sul palco in compagnia dei bambini del Centro Insieme di Croce Rossa. L’evento inizierà a partire dalle 10.00 e si concluderà a fine pomeriggio.