La ferrovia T2-Gallarate attraverserà prati e boschi dei Ronchi

Finora se n’è parlato soprattutto a Casorate Sempione, il Comune più pesantemente toccato. Ma il progetto della ferrovia Malpensa T2-Gallarate tocca anche la città di Gallarate. La nuova linea ferroviaria, infatti, s’innesta sulla linea FS del Sempione all’altezza del quartiere dei Ronchi.

Un intervento che comporterà lo spostamento della Statale del Sempione dalla attuale sede (l’ultimo tratto alberato della storica strada da Milano alla Svizzera) a una nuova sede poco più a ovestm, nei boschi e i campi esattamente a ridosso del quartiere dei Ronchi (via Montello e strada della Ronna). L’area agricola sarebbe anche attraversata dai binari, per lo più in galleria e trincea.



il Comitato “SalviAMO la Brughiera” fa tappa – con i suoi incontri informativi – anche nel quartiere residenziale di Gallarate: l’incontro si terrà al G.b. Ronchese Centro U.s. Acli in via Montello, 74 a Gallarate (il “Casoteo” di fianco al campo del Torino Club) il giorno 15 settembre 2017 alle 21.

