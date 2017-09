La Festa d’autunno a Biumo diventa country

Festa d'autunno a biumo 2017

Compie 24 anni Profumi e sapori d’autunno, la festa d’autunno di Biumo: che è nota per il suo mercatino di prodotti tipici dell’autunno e artigianato, ma quest’anno si arricchisce anche di un tocco “esotico”.

Sarà infatti di stampo country la festa, che quest’anno si allargherà a molte vie di Biumo, tra via Garibaldi via Cairoli e piazza XXVI maggio, domenica 24 settembre. L’inaugurazione ufficiale è prevista per le 11.30 all’incrocio tra via Cairoli e via Garibaldi Ma la festa comincia molto prima.

COUNTRY PER TUTTI

E’ questa la prima grande novità di quest’anno, una vera festa country con tanto di gara di toro meccanico in piazza XXVI Maggio. Biumo diventerà per un giorno un percorso campestre con carro a tema, sfilata di cavalli, laboratori del legno, sfide al saloon e una golosa country merenda per bambini. Per gli amanti del ballo, una grande pedana di legno si animerà con stage di country dance e musica dal vivo e una sfilata dei cavalli toccherà le vie limitrofe portando una ventata di aria campestre in città. Spettacoli, battesimo della sella con i pony ed esibizioni sportive completano il programma country della giornata. E per arrivare a Biumo dal centro è previsto un trenino, che collegherà il centro storico di Varese con possibilità di discesa e salita in piazza monte Grappa e in Piazza Madonnina in prato.

ARRIVANO I LEGO

Tra gli eventi previsti anche due per veri appassionati di mattoncini: due mostre speciali dedicate ai Lego.

La prima è organizzata dal gruppo “Fotografia Costruttiva” presieduto da Alessio Varisco: «Il gruppo fotografia costruttiva unisce la passione dei Lego e della Fotografia – spiega Alessio – e la festa d’autunno, che è dedicata alla famiglie, ci è sembrata la scelta migliore». la loro mostra fotografica ritrae omini del lego in diversi punti della provincia, facendoli “viaggiare” in punti impensati.

ma una seconda mostra è prevista nella biblioteca dei ragazzi di via Cairoli: questa di vere e proprie costruzioni Lego. La biblioteca rimmarrà appositamente aperta la domenica per permettere ai partecipanti di vederla.

PROTAGONISTI I COLLEZIONISTI E GLI HOBBYSTI

Non mancherà un esteso Mercatino degli hobbysti e dei collezionisti: che verrà “impreziosito” da una collezione molto speciale: quella del “mutandologo” Graziano Ballinari, che si presterà anche a una visita guidata, con gustosissimi aneddoti, alla sua collezione di mutande storiche, che va dalla Contessa di Castiglione a Marylin Monroe, passando per tanti comuni mortali di tutte le epoche.

OBIETTIVO: DUE CARROZZINE SPECIALI PER “SCARPETTE DEL CUORE”

L’obiettivo della raccolta fondi, che avverrà grazie ai proventi del banco gastronomico – che ricordiamo sarà sia normale che “country”e sarà aperto dalle 12 fino a sera inoltrata – è quello di recuperare due carrozzine speciali da destinare a “Scarpette del Cuore” l’associazione di danza sportiva in carrozzina nata l’anno scorso a Varese. Il progetto ” Scarpette nel cuore ” è promosso dall’associazione di promozione sociale GREEN EVENT, che organizza anche la manifestazione.

SI FESTEGGIA FINO ALLA SERA

Oltre a una estensione a un maggiorn numero di vie di Biumo rispetto agli anni scorsi, la festa di quest’anno può contare anche in un estensione nel tempo: sarà paerta infatti dalle 9 di mattina (apertura del mercato e delle mostre) alle 22 passate: alla cena in piazza seguirà infatti uno stage di ballo e un DJ Set country, per poi arrivare al gran finale alle 22 con lancio di palloncini luminosi. Per chi preferisse pranzare o cenare in un locale, quelli di biumo sono stati invitati a servire anche un menù country, in aggiunta alla “carta” normale. «Una iniziativa che rientra nella politica dei commercianti, per far rimanere la festa, e le entrate, all’interno del luogo che si vuole valorizzare, Biumo – ha commentato Antonella Zambelli, presidente di Fipe Confcommercio, il gruppo che riunisce i pubblici esercenti Ascom – E’ bello che tutti gli esercenti abbiano aderito a proporre menu country, per un vero “chilometro zero” della festa».