La Festa della birra rinvia l’appuntamento al 15

La Pro Loco di Cavaria con Premezzo inaugura gli eventi autunnali con una nuova edizione della festa della birra.

L’appuntamento era previsto per il 9 settembre ma è stato spostato per il maltempo a venerdì 15 alle ore 19:00 in piazza mercato, per raggiungerlo basta seguire le indicazioni per il comune e le poste, tutto sarà li davanti.

La cucina propone, oltre alle classiche salamelle e patatine, alcune novità come il ritorno della cutiscia: la frittella salata sarà presentata nella versione tradizionale e in quella fumè. Curiosi e i nostalgici potranno provare questo piatto stuzzicante. Sarà possibile consumare sul posto protetti dai due tendoni, oppure sfruttare il servizio l’asporto.

Alle 21:00 ci sarà il concerto Country dei Western Love, tutti sono invitati a partecipare, meglio se con qualche elemento western, come cappelli e stivali.