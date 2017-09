La festa dello sport di Varese

La festa dello sport

In un bel pomeriggio di sole, si è svolta a Varese, domenica 24 settembre, la Festa Dello Sport 2017 organizzata, con il patrocinio del Comune da CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP ed Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno, che ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero.

Un’importante occasione per le Società Sportive che hanno partecipato:

Atelier 11 e Fashion Evolution diretta da Anna Mondini, Gym Art diretta da

Silvana Ballerio, Energicamente Sport + diretta da Stefano Colombo, La

Varesina e la Fias subacquea.

Le affiliate CSAIn hanno presentato le proprie attività e i propri atleti, davanti al pubblico attento che affollava Piazza della Repubblica dove è stato posizionato il palco ed i gazebo delle società.

La festa si è conclusa con uno spettacolo di attori trampolieri del Centro Studi di Teatro Urbano, diretto da Francesco Suardi, una coreografia per trampoli in spazi non convenzionali dal titolo: Don Juan.

La musica dell’opera di Mozart ha dialogato in forma contaminata coi testi del Don Giovanni di Molière e con elementi di sperimentazione sonora contemporanea.

I suoni elettronici e le arie dell’opera, hanno creato una sorta di immensa bolla sonora all’interno della quale si muovevano i personaggi in una danza acrobatica, rituale e simbolica.