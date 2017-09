La festa medievale di Mesenzana

Foto varie

Sarà un salto nei secoli passati, di quando si combatteva con spada e cotta e di quando ci si difendeva salendo le alte scale della torre.

Il paese si trasformerà da domani, sabato, e per l’intero weekend in un animato borgo medievale con la festa medievale, attesa rappresentazione storica.

Si parte sabato 9 settembre dalle 14 con visite guidate alla torre e cena, alle 19.30 cui seguirà uno spettacolo d’arme ed il concerto col duo “Flhar sister”.

Domenica 10 la giornata si aprirà col mercatino e la visita alla torre, la messa incolume e lo stand gastronomico fino a sera.

Si potrà assistere a sfide in campo, e alle acrobazie dei trampolieri. Giullari in paese. E ancora sbandieratori, sfilate storiche e battesimo civico per i più giovani.

Maggiori info su: www.tordiariann.com