La gita serale al santuario di Trezzo

Venerdì 8 settembre il CAI Luino propone una escursione culturale serale al santuario di Trezzo accompagnata da Maurizio Miozzi, ricercatore della storia locale.

La passeggiata è molto semplice e percorre l’antica scalinata della via Crucis. seguendo l’itinerario 172 che porta al valico pedonale di Astano. Si parte da Dumenza 411m e in una ventina di minuti si arriva al Santuario di Trezzo 556m.

Nella tradizione locale il Santuario è molto noto sia per la sua storia che gli aspetti naturalistici e ambientali. Si racconta che la chiesa venne eretta a seguito della pestilenza del 1348 quando una giovane sordomuta che pascolava i propri animali sui pascoli del monte Clivio avrebbe avuto una visione della Madonna che la esortava a scendere al villaggio per raccomandare a tutti preghiera e

penitenza per salvarsi dalla terribile malattia.

Da quell’episodio passarono quasi duecento quando il santuario fu consacrato il 29 aprile 1526 come i documenti attestano. All’interno della chiesa gli affreschi raccontano la lunga storia del santuario mentre la presenza di numerosi ex voto ci parlano della vita nei villaggi nella Valdumentina.

Programma

Ore 18.00 ritrovo presso posteggio ingresso piscine comunali di Luino in via Lugano

Ore 18.10 partenza con mezzi propri per Dumenza

Ore 18.30 appuntamento e inizio escursione piazza Dumenza inizio strada per Trezzino

Ore 20.30 fine escursione

Possibilità di continuare insieme la serata con una “pizzata”(facoltativa)

Da non dimenticare: pila o torcia, abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con eventuale condivisione spese auto

Assicurazione. Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è

assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali

Informazioni presso Informazioni Turistiche Luino via Piero Chiara 1 Luino – tel 0332 530019; e-

mail iatluino@provincia.va.it oppure CAI Luino apertura Sede giovedì dalle 21 alle 23

tel/segreteria 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it