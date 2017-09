La Lega al contrattacco: “Questa giunta è al capolinea”

La giunta di Azzate mostra qualche crepa e la Lega Nord chiede chiarimenti. Dopo il consiglio comunale agitato dell’altra sera in cui il consigliere Jacopo Ghiringhelli ha rimesso la delega al Bilancio e l’assessore Raffaele Simone si è dimesso da capogruppo, il consigliere della lista “Prima Azzate” Carlo Arioli s’interroga sul futuro della maggioranza che governa il paese.

“Dal consiglio comunale di ieri sera è emersa una lampante spaccatura all’interno della “maggioranza” – si legge in un documento – . Mai avrei pensato che tale scissione si potesse palesare a pochi mesi dalla conclusione del mandato, sebbene qualche scricchiolio si sia evidenziato durante il precedente consiglio comunale quando a fronte di una mozione presentata dal sindaco, ben quattro consiglieri di maggioranza, Simone, Marangon, Ghiringhelli e Beraldo, si sono espressi con voto di astensione e la mozione è passata grazie al voto di minoranza del consigliere Massetti”.

Poi Arioli torna sul consiglio comunale dell’altra sera: “La delega al bilancio è una delega prestigiosa e non deve essere stato facile per il giovane Ghiringhelli dover fare una tale rinuncia.

Anche la rinuncia a capogruppo presentata dall’assessore Simone è chiaramente provocatoria, in considerazione del fatto che il sindaco Bernasconi ha reso questa carica puramente “onorifica”, infatti le conferenze dei capigruppo sono diventate una vera rarità. Senza dimenticare che alla presentazione del DUP, il documento di programmazione dei prossimi 3 anni, l’assessore Simone ha dichiarato che saranno necessarie varie modifiche a cominciare da alcune scelte legate alla gestione rifiuti gestita da Coinger. Se un documento importante come il DUP non è condiviso neanche dagli assessori, cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi?”

E quindi l’affondo finale: “Per concludere mi sembra evidente che questa amministrazione sia giunta al capolinea, pertanto invito il sindaco e i consiglieri di maggioranza a dichiarare la resa davanti all’incapacità di continuare in modo costruttivo, in altre parole dovrebbero avere il buon gusto di presentare le dimissioni”.