La Legnano del volley chiama a raccolta i tifosi

Sarà la grande novità della Serie A1 di pallavolo femminile e quest’oggi – lunedì 4 settembre – lancia ufficialmente la sua campagna abbonamenti. La Sab Volley Legnano, che giocherà ancora al PalaBorsani di Castellanza, è pronta a farsi valere anche nella massima categoria e chiama a raccolta i suoi tifosi in vista delle prime uscite ufficiali.

Il club giallonero ha scelto Camilla Mingardi, una delle grandi protagoniste della scorsa stagione, come simbolo della campagna “In A1 con le Aquile”, già avviata a luglio con la prenotazione delle prime tessere e ora aperta a tutti.

Le tessere daranno diritto ad assistere agli 11 incontri interni di stagione regolare, all’eventuale andata dei quarti di finale di Coppa Italia e ad alcuni sconti per i biglietti delle eventuali partite di playoff (con prelazione per la Tribuna Gold).

Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 50 euro (ridotto 25) per la Curva Verde ai 120 euro (60 ridotto) della Tribuna Rossa non numerata fino ai 140 euro (ridotto 70) della Tribuna Silver numerata. La Tribuna Gold infine costa 220 euro (ridotto 125) e dà diritto anche a un posto auto interno e all’accesso in area hospitality.

La squadra di coach Pistola intanto si è rimessa al lavoro in palestra. Domenica 10 settembre è in programma la presentazione ufficiale alla “Domenica dello sport” di Legnano mentre martedì 19 ci sarà l’esordio in campo proprio a Castellanza nella semifinale del Trofeo Mimmo Bellomo contro la Millennium Brescia (Serie A2).