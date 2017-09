La Lilt in piazza San Magno

PREVENZIONE LILT a Gallarate: Il Tumore del Colon non è invincibile

Sarà presente martedì 3 ottobre, dalle 10 alle 18, in piazza San Magno l’unità mobile della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) impegnata nella campagna “Nastro Rosa 2017” per sensibilizzare alla diagnosi precoce delle donne contro il tumore al seno.

La campagna legnanese ha preso il via oggi, sabato 30 settembre, con l’illuminazione rosa della sede legnanese della Lilt, in via Matteotti. «Come amministrazione siamo molto vicini alla Lilt e alle sue campagne -è il commento del sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus-. Per il prossimo anno stiamo pensando a qualcosa di speciale e particolare per aiutare ancora di più la Lilt nella sua importante battaglia per vincere i tumori». L’unità mobile effettuerà diagnosi immediate a tutte le donne che si recheranno dagli specialisti presenti in piazza San Magno.