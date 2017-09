La Lipu invita #tuttiinnatura

Foto varie

Per il secondo anno consecutivo, la Lipu organizza la giornata #tuttiinnatura, chiedendo alle famiglie di dedicare un po’ del proprio tempo all’esperienza in natura.

Un evento per sottolineare la necessità di fermarsi e trascorrere del tempo nel verde, per il benessere fisico ma anche psicologico di grandi e piccoli.

Nell’oasi lipu Palude Brabbia questa iniziativa avrà anche un momento speciale per ricordare Alberto, volontario dell’oasi recentemente scomparso, la liberazione di un rapace curato presso il centro recupero Lipu di ponte Vecchio di Magenta sarà un gesto dedicato all’amico che ha dedicato parte del suo tempo all’oasi.

PROGRAMMA:

Durante tutto il pomeriggio lungo i sentieri dell’oasi alcuni tavoli tematici condotti da esperti saranno a disposizione per osservare da vicino e conoscere le erbe selvatiche commestibili, gli anfibi e i rettili più comuni, farfalle e libellule delle aree umide e curiosare

dentro un’arnia il mondo delle api.

Per i bambini dai 4 ai 7 anni il percorso “Sensi in gioco” intratterrà i più piccoli con piccoli giochi e attività per stimolare il contatto con la natura mediante i sensi: toccare, annusare, vedere per riconoscere i diversi elementi che ci circondano.

Ore 15.30 Piccoli brutti e pelosi: bambini 8 – 12 anni.

Un laboratorio alla scoperta degli insetti più comuni. Con l’aiuto di retini, trappole e microscopi andremo ad osservarli nei dettagli. Un pizzico di abilità e tanto spirito di osservazione serviranno ai nostri giovani naturalisti per trovare la piccola fauna!

Ore 18.00 liberazione pubblica di un rapace e a seguire aperitivo

Si richiede la prenotazione allo 0332/964028 o via mail oasi.brabbia@lipu.it Info su

www.lipu.varese.it

Per la partecipazione all’evento è prevista una donazione di 20 € a famiglia, (15 € famiglie iscritte alla Lipu) e di 8 € per gli adulti, (5 € soci Lipu). La donazione permette di accedere a tutte le attività della giornata ed è comprensiva dell’aperitivo finale.