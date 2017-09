La Madonna di Fatima arriva alla Basilica di San Vittore

La Madonna Pellegrina di Fatima

Arriverà nella serata di domenica 1 ottobre la statua della Madonna Pellegrina di Fatima alla Basilica di San Vittore a Varese e porterà con se la reliquia di s. Giovanni Paolo II. Il rosario verrà infatti depositato nelle mani della statua pellegrina.

L’effige della Vergine sarà alle 18, in piazza San Vittore, e farà l’ingresso nella chiesa principale della città trasportata dagli Alpini del Gruppo di Varese per la messa solenne celebrata da monsignor Marco Ferrari, Vescovo ausiliare di Milano.

Sono confermate tutte le celebrazioni in programma, in occasione del Centenario della prima apparizione, compresa quella dedicata ad anziani e ammalati prevista per martedì 3 ottobre 2018 alle 10.

È assicurata la circolazione normale poiché l’orario non coincide con la corda ciclistica “Tre Valli Varesine” prevista nella stessa giornata. La città è invitata in particolare a partecipare, sabato 7 alle 20.30, alla processione solenne con fiaccolata e Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Il primo ottobre verrà anche inaugurata la mostra “Fatima nel cuore della storia” nel Battistero di San Giovanni

La corona che accompagna la peregrinazione della statua mariana, fu donata da san Giovanni Paolo II all’Apostolato Mondiale di Fatima, l’associazione pubblica internazionale di fedeli nata con lo scopo promuovere il bene comune, diffondendo il messaggio della Beata Vergine Maria dato a Fatima nel 1917, a tre piccoli pastorelli, Lucia dos Santos, Francesco e Giacinta Marto. La figura di Giovanni Paolo II è strettamente legata a Fatima, in particolare perché è protagonista della terza parte del segreto mariano rivelato ai tre pastorelli di Leiria e da lui stesso raccontato durante la cerimonia di Beatificazione di Giacinta e Francesco, nel 2000. Wojtyla fu vittima di un attentato al quale sopravvisse miracolosamente. Il Papa riconobbe dietro lo scampato pericolo la mano materna della Madonna di Fatima.

LA BASILICA APERTA NO-STOP

Per permettere ai fedeli di passare o sostare in preghiera la chiesa di san Vittore sarà aperta con orario continuato dalle 7.30 del mattino fino alle 22.45, da domenica 1 a sabato 7. Domenica 8 sarà aperta dalle 7.30 fino alla partenza della statua, dopo la celebrazione delle 15, e riaprirà in serata per la consueta celebrazione domenicale delle 21.