La maestra del paese compie cent’anni, gli ex alunni la festeggiano

Ci sarà la fascia tricolore, i fiori e la giunta, al completo. Ma a dire “presente” saranno loro, gli ex alunni della maestra del paese che domani compirà 100 anni.

Lucia Stella Pianezza soffierà 100 candeline: una vita che ha percorso l’intero “secolo breve”: due guerre mondiali, la guerra fredda e il muro di Berlino.

Ma i suoi ferri del mestiere sono per anni sempre stati i pochi a disposizione di una maestra di scuola elementare, da quando si scriveva col calamaio all’anticamera di internet: gesso, lavagna, grande voglia di insegnare.

E pazienza, tanta, nel dover tirar grandi i bimbi in quell’età di mezzo che va dall’uscita dell’asilo alle prime marachelle che si fanno alla soglia dell’adolescenza.

La data di domani era da tempo ben presente nell’agenda del sindaco Augusto Caverzasio, che già l’anno scorso aveva festeggiato una sua illustre ultra centenaria, con una toccante cerimonia in paese.

Un nodo al fazzoletto per andare a festeggiare, il sindaco l’ha fatto anche per un altro motivo: la maestra Lucia Stella fu anche la sua insegnante delle elementari.

«Certo. Qualche tempo fa andai a trovarla in casa di riposo. Si ricordava ancora di me, di quando, da bambino, le regalai alcuni rametti di nocciolo trovati nel bosco. Erano altri tempi, era la classe dei nati nel 1946».

Si parla di classe, e nella cerimonia di domani pomeriggio alla casa di riposo di Barasso ci saranno anche loro, gli ex alunni: per anni hanno risposto all’appello e domani, 8 settembre, andranno a trovare che insegnò loro a leggere e scrivere.

«In paese ci conosciamo tutti e alcuni ragazzi che hanno frequentato le elementari in quegli anni sono stati contattati ed hanno accolto di buon grado l’idea di andare a trovare la maestra di un tempo per dimostrarle grande affetto e vicinanza in un così importante traguardo».