La mamma cerca di chiarire con la ex fidanzata del figlio: finisce in rissa

Un tentativo di pacificazione finito in rissa, con denunce, multe e un daspo urbano. E’ finita così martedì notte la mediazione che una donna ha cercato di concretizzare con la ex fidanzata del figlio.

La madre del ragazzo si è recata nel luogo dove erano soliti trovarsi i fidanzati con l’intento di chiarire la situazione con la ex del figlio. Lì giunta ha affrontato la ragazza ventenne, offendendola al punto che in sua difesa sono intervenuti alcuni suoi amici. Da una parola all’altra tutti hanno cominciato a gridare e nel giro di pochi minuti sono venuti alle mani.

I passanti non hanno esitato a chiamare il 112 e di conseguenza gli equipaggi delle volanti di turno della Polizia si sono precipitati per riportare alla calma gli animi. Visto l’arrivo delle pattuglie alcuni dei protagonisti si sono dileguati mentre tre di essi sono stati fermati. Quest’ultimi, non contenti di quanto accaduto, hanno opposto resistenza al controllo e oltraggiato gli operatori di Polizia rifiutandosi di dar loro alcun documento per l’identificazione.

Non sono tuttavia riusciti nel loro intento, perchè grazie anche alla visione dei fotogrammi della videosorveglianza del comune, sono stati tutti riconusciuti e denunciati. E’ stato loro notificato anche l’Ordine di Allontamento dalla via interessata per 48 ore (c.d. Daspo Urbano) oltre al pagamento della sanzione prevista.