La montagna (s)conosciuta in una mostra

La montagna (s)conosciuta. E’ questo il titolo della mostra che verrà inaugurata sabato 30 settembre, alle 17 e 15 l’Appenzeller Museum, organizzatore dell’evento.

L’evento, unico nel suo genere in provincia di Varese ed oltre, è organizzato in occasione del 25esimo anniversario dell’anno internazionale della montagna promosso dalle Nazioni Unite con lo scopo di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane. Inserendosi in questo contesto, la mostra e gli incontri ad essa collegati hanno la finalità di illustrare alcuni aspetti, forse poco conosciuti, della montagna.

L’evento è idealmente dedicato a Gianni Giacobbo e a Livio Visintini, soci del Club Alpino Italiano di Varese e già residenti a Bodio Lomnago, e con loro ai tanti altri alpinisti “che sono andati avanti” e le cui orme indelebili sono presenti nella mostra.

La mostra sarà inaugurata sabato 30 Settembre alle ore 17.15 a Lomnago in via Brusa 6, presso l’Appenzeller Museum, organizzatore dell’evento, ma fin dalle 14 i banbini potranno comentarsi – opportunamente assistiti – su una parteina da arrampicata. Gli orari della mostra sono dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 16 alle 19. Penotazioni anche fuori orario per Scuole e Associaizoni: +39 335 7578179 o info@museoappenzeller.it La mostra chiuderà l’8 dicembre e si terranno molti incontri che avranno come argomento aspetti forse poco conosciuti della montagna.