La mostra “Ceramica d’arte” apre la stagione a Palazzo Cicogna

palazzo cicogna civiche raccolte d'arte

Le sale del museo di palazzo Marliani Cicogna si aprono alla stagione espositiva con la mostra “Ceramica d’arte”. La rassegna è la prima delle quattro mostre, selezionate nell’ambito del progetto “Uno spazio per l’arte”, per il 2017. L’inaugurazione è prevista per sabato 23 settembre, alle ore 17.00.

Il progetto, che intende aprire gli spazi del museo a proposte di arte contemporanea di qualità, ha avuto inizio nel 2014 e ha offerto in questi anni numerose e qualificate occasioni di confronto con il lavoro di artisti, non solo del territorio. Ora gli spazi si aprono alla scultura, e in particolare a quella che utilizza l’arte della ceramica.

Tre artisti, da tempo attivi con varie sperimentazioni in questo particolare settore, espongono i loro lavori, in un confronto – dialogo ricco di spunti creativi e di singolare valore artistico. Molteplici sono le tecniche utilizzate e particolarmente interessante l’impiego, insieme alla ceramica, di materiali come il ferro, la pietra, i metalli, il legno, in un insieme di creazioni che sottendono pure messaggi e contenuti di particolare spessore culturale .

Gli artisti:

Claudio Calzavacca

Diplomatosi in Belle Arti all’Accademia di Brera, è docente di discipline artistiche. Nei primi anni Novanta nascono le prime installazioni e i libri d’artista. Il suo percorso si esprime attraverso la pittura, i libri d’artista, le installazioni e la ceramica, ove in particolare è evidente il tentativo di coniugare la tradizione con la modernità. Negli ultimi anni la sua ricerca tende sempre più a privilegiare l’aspetto concettuale.

Antonio Piazza

La lunga esperienza nella professione di orafo, ha consentito all’artista una manualità creativa che lo ha avvicinato alla scultura. Ha svolto le prime esperienze frequentando lo studio di Oreste Quattrini a Varese. Il lavoro sulla materia è divenuto la sua forma espressiva più naturale, con una particolare capacità di unire elementi come argilla, ferro, legno, bronzo e ceramica in opere di immediato risalto formale e intensità espressiva.

Giorgio Robustelli

L’artista è cresciuto con la ceramica, essendo i genitori titolari della storica “Ceramica di Cunardo” tuttora attiva come associazione culturale e museo. Il suo lavoro trae ispirazione dalla forza intrinseca dei materiali utilizzati quali pietra, ferro e argilla, con suggestivi richiami a forme che rimandano ad epoche storiche passate. Sono steli, eroi o cavalieri, di immediata valenza simbolica e forte risalto plastico.

“Uno spazio per l’Arte”

Ceramica d’Arte : Claudio Calzavacca, Antonio Piazza, Giorgio Robustelli

Dal 23 settembre al 15 ottobre 2017

Civiche Raccolte d’Arte palazzo Marliani Cicogna, Piazza Vittorio Emanuele II, Busto Arsizio

Orari: martedì-giovedì 14.30 – 18.00, venerdì: 9.30-13.00, 14.30-18.30, domenica 15.00-18.30, Chiuso il lunedì

Ingresso libero

Per informazioni: ufficio musei: 0331 390352, 0331 635505, ufficio didattica museale: 0331 390242.