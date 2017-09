La musica invade il centro, torna Street Art & Music festival

busto arsizio varie

Torna a riecheggiare per le strade del centro la musica di Street Art & Music festival, la due giorni di musica che mette in mostra alcune delle migliori realtà locali note e meno note.

Sabato 9 e domenica 10 settembre il centro cittadino accoglierà la sesta edizione della manifestazione, organizzato da Nuova Busto Musica e da Melt communication, con la collaborazione di Ceriani Auto e dell’Amministrazione Comunale. L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Gilardoni alla presenza dell’assessore alla Cultura Paola Magugliani, di Cesare Bonfiglio della Nuova Busto Musica e dei rappresentanti della Melt Communication e della Ceriani.

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 in via Milano, piazza San Giovanni, via san Gregorio e via Cardinal Tosi si alterneranno gruppi musicali di diverso genere (pop, rock, country, soul, blues, jazz, folk) per un totale di 16 band formate da artisti del territorio. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 23 e 24 settembre.

La manifestazione, insieme al festival interceltico Busto Folk che il 14 settembre prenderà il via al museo del Tessile, dà il via a una stagione musicale che si preannuncia molto ricca di appuntamenti e che tra ottobre e novembre vedrà anche il ritorno di Eventi in Jazz, la storica manifestazione dedicata alla musica jazz.

E proprio la Nuova Busto Musica si occuperà degli eventi collaterali della manifestazione jazzistica con una serie di concerti che precederanno le serate in alcuni locali che proporranno aperitivi dedicati al jazz.

Paola Magugliani ha sottolineato che «la musica è protagonista del programma culturale dell’amministrazione, gli eventi si sono moltiplicati a partire dall’introduzione del jazz fino alla valorizzazione dei musicisti locali. Ora la sfida – ha proseguito l’assessore alla cultura – è portare la musica anche nei quartieri».

Cesare Bonfiglio si è detto d’accordo con questa visione e ha sottolineato la necessità «di unire una fruizione più facile della musica con questa formula dei gruppi diffusi per le strade del centro con il mantenimento di un livello qualitativo alto della produzione musicale offerta al pubblico».

Di seguito il programma dello Street Art & Music Festival 2017:

Sabato 9 settembre

ore 10.00 – 13.00

P.zza S. Giovanni

Cris Mantello (rockabilly)

Via C. Tosi

Jesus on a tortilla (blues)

Via Milano

Bitter sweet (jazz & pop)

Via S. Gregorio

Luca Marino (pop d’autore)

ore 16.00 – 19.30

P.zza S. Giovanni

Francis folk attitude (country, folk)

Via C. Tosi

Baton rouge (blues)

Via Milano

Bad wine (rock, soul)

Via S. Gregorio

The Mystes (rock, pop)

Domenica 10 settembre

ore 10.00 – 13.00

P.zza S. Giovanni

Sahara (pop)

Via C. Tosi

Johnny & Dave (jazz, bossanova)

Via Milano

Pinepple (pop)

Via S. Gregorio

Red & Noir (jazz)

ore 16.00 – 19.30

P.zza S. Giovanni

Duo di picche (pop)

Via C. Tosi

MMusic (pop, dance)

Via Milano

Beatless (Beatles revisited)

Via S. Gregorio

Electric dogs (vibes & electronics)