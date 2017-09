La musica riempie il centro città con lo Street Art & Music Festival

via milano dehors tavolini

Dopo il rinvio dovuto al maltempo di due settimane fa, sabato 23 e domenica 24 settembre il centro cittadino accoglierà la sesta edizione dello Street Art & Music Festival, organizzato da Nuova Busto Musica e da Melt communication, con la collaborazione di Ceriani Auto e dell’Amministrazione Comunale.

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 in via Milano, piazza San Giovanni, via san Gregorio e via Cardinal Tosi si alterneranno gruppi musicali di diverso genere (pop, rock, country, dance, soul, blues, jazz) per un totale di 16 band formate da artisti del territorio.

Di seguito il programma dello Street Art & Music Festival 2017:

Sabato 23 settembre

ore 10.00 – 13.00

P.zza S. Giovanni – Cris Mantello (rock a billy)

Via C. Tosi – Jesus on a tortilla (blues)

Via Milano – Bitter sweet (jazz & pop)

Via S. Gregorio – Luca Marino (pop d’autore)

ore 16.00 – 19.30

P.zza S. Giovanni – Francis folk attitude (country, folk)

Via C. Tosi – Baton rouge (blues)

Via Milano – Bad wine (rock, soul)

Via S. Gregorio – The Mystes (rock, pop)

Domenica 24 settembre

ore 10.00 – 13.00

P.zza S. Giovanni – Sahara (pop)

Via C. Tosi – Johnny & Dave (jazz, bossanova)

Via Milano – Pinepple (pop)

Via S. Gregorio – Red & Noir (jazz)

ore 16.00 – 19.30

P.zza S. Giovanni – Duo di picche (pop)

Via C. Tosi – MMusic (pop, dance)

Via Milano – Beatless (Beatles revisited)

Via S. Gregorio – Electric dogs (vibes & electronics).