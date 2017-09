La nostra? E’ una provincia per giovani

Partirono con la musica nelle orecchie e la passione nel cuore, solo qualche mese fa.

Un giro della provincia di Varese in immagini che oggi, 20 settembre, si è finalmente svelato in un omaggio di colori e panorami regalato ai varesini da una manciata di giovanissimi.

“Miglie House” è nato come gruppo di amici che, dopo aver condiviso la passione per il basket, un anno fa si ritrovarono per dare vita attraverso una pagina facebook ad un progetto per raccontare i tesori dietro casa, e racchiuderli in una lunga clip dove il vero protagonista è il territorio.

«Un video per mostrare a tutti cosa siamo capaci di fare», dice euforico al telefono Edoardo Magnini, tra i fondatori del gruppo.

Così con le competenze di musicisti, dj, videomaker e con l’ingrediente fondamentale dell’amicizia ne sono usciti alcuni minuti d’immagini girate fra montagna e lago, in bici, di corsa e dall’alto, coi droni.

Il gruppo è composto da una decina di giovani che vivono fra Besozzo e Gavirate e hanno anche composto, in collaborazione con un artista americano “Ghost Town”, un brano privo di copyright, ispirato dal genere “trap melodico”.