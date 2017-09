La Openjobmetis finisce la benzina, Brescia ringrazia e vince

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Prima, pesante battuta di arresto in precampionato per la Openjobmetis per cui prosegue la maledizione del “Trofeo Lombardia”, manifestazione nella quale da anni i biancorossi non riescono a lasciare il segno. Al PalaDesio la squadra di Caja ha perso nettamente contro la Germani Brescia, con Vitali e compagni che hanno dilagato nel finale (62-82). Varese dovrà quindi accontentarsi di disputare la finale per il terzo posto contro una Mia Cantù travolta da Cremona: palla a due alle ore 15 di domenica 10 per un derby in tono minore (in contemporanea con quello calcistico di Masnago).

La semifinale del “Lombardia” è stata la gara d’esordio per Cameron Wells, il playmaker prelevato in Germania che non aveva ancora giocato per via di un piccolo infortunio al polpaccio. L’americano non ha inciso ed è apparso ancora in cerca degli automatismi necessari per guidare una squadra nella quale è mancato Tay Waller, fermato da un dolore al ginocchio accusato dopo uno scontro in allenamento al venerdì.

LA PARTITA

Varese è comunque partita bene, segnando 27 punti nella prima frazione grazie anche a qualche canestro da 3 e a un buon Tambone. Nel secondo periodo però la vena offensiva si spegne: la OJM segna un solo canestro in 5′ (con Hollis), subisce un sorpasso ma trova qualche giocata di Pelle e un canestro ciascuno di Avramovic e Wells per andare al riposo in perfetta parità, 36-36.

Una fiammata biancorossa, con Cain e Tambone, vale il nuovo vantaggio varesino dopo l’intervallo, ma è un fuoco di paglia: la Germani, pur con Landry a quota 4 falli, rientra subito e sorpassa con Sacchetti, mettendo in mostra una difesa più reattiva. L’ex sassarese è in gran spolvero, buca la zona di Caja, segna dalla lunetta e permette ai suoi di condurre 53-62 alla mezz’ora. Un punteggio che diventa via via più favorevole alla Leonessa, che ha buon gioco contro una zona ancora sperimentale per Varese; i punti di Hollis non bastano e Brescia arriva al +20 proprio sulla sirena.

CAJA: “BENZINA FINITA”

Non fa drammi, coach Attilio Caja, al termine della partita e anzi cerca di trovare gli spunti migliori da parte dei suoi. “Abbiamo giocato una buona mezza partita, cioè fino a quando abbiamo avuto energia, poi siamo incappati in un passaggio negativo. Però non parlerei tanto di questioni tecniche, quanto di una mancanza a livello fisico: troppi giocatori erano in debito di ossigeno, a parte forse Tambone e Ferrero, così non abbiamo potuto fare le cose che ci eravamo prefissi sia in attacco sia in difesa. Wells era alla prima partita e sembrava appena arrivato, si è anche allenato poco ed era forse impaurito per il suo problema. Senza Waller, con Okoye in difficoltà è anche difficile fare valutazioni tecniche, visto che non avevamo le gambe. Non ci siamo mai fermati e oggi abbiamo accusato la terza settimana di lavoro“.

OPENJOBMETIS VARESE – GERMANI BRESCIA 62-82 (27-22; 36-36; 53-62) VARESE: Avramovic 6, Pelle 9, Parravicini ne, Natali 2, Okoye 6, Tambone 10, Bryan ne, Ferrero, Wells 6, Waller ne, Cain 9, Hollis 14. All. Caja.

BRESCIA: Moore 12, Vitali L. 3, Landry 9, Mastellari 8, Thioune ne, Mensah ne, Veronesi, Fall 7, Traini, Vitali M. 20, Sacchetti 14, Bushati 9. All. Diana.

