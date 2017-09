La Openjobmetis non molla mai. Anche la Virtus se ne accorge

FOTO VERITAS 832

C’è un’altra vittima illustre nel precampionato della Openjobmetis Varese. Nella prima semifinale del torneo “Martini” di Montichiari i biancorossi di Caja sorprendono 89-85 la Virtus Bologna, neopromossa da “piani alti” che per l’occasione sfoggiava tutta la sua gioielleria, compresi i nuovi arrivi Aradori, Lafayette, Slaughter e Gentile.

Varese però non si è fatta intimorire né dalla caratura degli avversari né da un avvio tutto marchiato Segafredo, quando cioè la Virtus ha presto toccato un vantaggio di 15 punti.

Come già accaduto contro Lugano, i ragazzi di Caja hanno subito iniziato la rimonta trovando punti dal collettivo e solo una tripla di Umeh allo scadere del 10′ ha tenuto avanti le Vu Nere di 8 alla prima sirena.

Da quel momento in poi però, Varese non ha mai smesso di tallonare i rivali, neppure quando Slaughter si è scatenato sotto canestro. Okoye si è preso buone responsabilità offensive, Wells e Waller non si sono tirati indietro mentre Tambone ha dato un contributo offensivo importante.

La squadra di Ramagli ha comunque condotto nel punteggio fino a circa la metà dell’ultimo periodo. A quel punto però la Openjobmetis si è scatenata in attacco, non certo la specialità della casa, segnando una ventina di punti in circa 6 minuti. Prima Cain, poi Wells e Okoye e quindi Tambone (due triple bollenti) hanno permesso a Varese di agganciare e poi sorpassare la Segafredo, dura a morire ma anche sorpresa dalla sfuriata biancorossa. Una giocata di Avramovic e i liberi del top scorer Okoye hanno dato l’ultimo vantaggio a Varese che la bomba di Lafayette ha solo ridotto.

Sabato sera (20,30), finalissima contro i polacchi di Zielona Gora, che hanno superato Brescia.

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS SEGAFREDO 89-85 (19-27, 44-53, 59-66)

VARESE: Wells 13, Waller 11, Ferrero 9, Okoye 17, Cain 5, Avramovic 3, Pelle 6, Natali 2, Tambone 13, Hollis 10, Bergamaschi ne, Bryan ne. All. Caja.

VIRTUS: Lafayette 11, Umeh 25, Gentile A. 10, Ndoja 11, Slaughter 14, Gentile S. 2, Rosselli 4, Aradori 4,Jurkatamm ne, Lawson 4, Berti ne, Petrovic ne. All. Ramagli.